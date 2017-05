Tellereisen sind in Europa seit über 20 Jahren verboten. Eine solche Falle schnappte aber jetzt in Trebus bei Fürstenwalde zu und verletzte einen Kater schwer. Woher diese Falle kam und warum sie aufgestellt wurde, ermittelt jetzt die Polizei.

Wer macht bitte so etwas Grausames? Das fragen sich am Dienstag viele Menschen rund um Fürstenwalde angesichts der tragischen Geschichte eines Katers, dessen rechtes Hinterbein durch ein sogenanntes Tellereisen so gut wie abgetrennt worden ist. Diese Fallen sind europaweit seit über 20 Jahren verboten. Und trotzdem wurde diese in Trebus, einem Dorf bei Fürstenwalde (Oder-Spree), aufgestellt.