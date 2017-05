Facebook-Post mit fragwürdigem Inhalt - Frankfurter AfD-Stadtverordneter provoziert mit Wehrmachts-Zitat

19.05.17 | 17:03 Uhr

Der Frankfurter AfD-Stadtverordnete Wilko Möller sorgt für Empörung und Unverständnis in der Politik. Ein Internet-Bild zeigt Möller als jungen Polizisten des Bundesgrenzschutzes in Uniform und mit Gewehr im Arm. In einer Sprechblase steht "Klagt nicht, kämpft".



Der Facebook-Post des AfD-Stadtverordneten Wilko Möller sorgt für Empörung und Unverständnis in der Politik. Das Bild zeigt Möller als jungen Polizisten des Bundesgrenzschutzes in Uniform und mit Gewehr im Arm. In einer Sprechblase steht "Klagt nicht, kämpft". Das ist eine Durchhalteparole der Wehrmacht in der Nazizeit aus dem Jahr 1944. Es war die direkte Aufforderung an die Bevölkerung durchzuhalten und zu kämpfen, als Nahrungsmittel und Heizstoffe knapp wurden.



Linker Stadtverordneter reagiert mit Unverständnis

René Wilke, Fraktionsvorsitzender der Linken in Frankfurt (Oder) und Mitglied im Landtag, sagte Antenne Brandenburg: er sei ziemlich geschockt über die Selbstdarstellung des AfD-Abgeordneten. Sich selbst in dieser Pose und mit diesem Wehrmachtsspruch sage doch schon einiges über die Person Möller, so Wilke. Außerdem müssten sich nun alle AfD-Mitglieder fragen, ob sie mit einem solchen Menschen weiter in einer Partei sein möchten. Möller ist Vorsitzender des Kreisverbandes der AfD in Frankfurt (Oder). Für Rene Wilke ist diese Provokation aber auch Teil der Strategie der AfD. Das sogenannte "Themen aufbrechen" der AfD ziele letztendlich auf mediales Interesse. Er halte den jetzigen Vorgang aber für "völlig geschmacklos". Als Bundespolizist, als Beamter dieses Staates dürfe sich Möller nicht mit Wehrmachts-Sprüchen brüsten, so Wilke.



Möller fühlt sich missverstanden

Möller selbst äußerte sich am Freitag-Nachmittag gegenüber dem rbb. Er wolle mit diesem Facebook-Post auf die unzulängliche Ausbildung und Ausrüstung der Bundespolizei im Kampf gegen den IS-Terror aufmerksam machen, sagte Möller. Er bezog dabei auf einen Facebook-Eintrag des FDP-Politikers Dirk Niebel, der als Reaktion auf die jüngsten Kontrollen in der Bundeswehr ein Bild mit einem stilisierten Wehrmachts-Soldaten und dem Zitat "Klagt nicht, Kämpft" gepostet hatte. Möller hatte sich auf seinem Facebook-Eintrag selbst in Uniform und mit Waffe dargestellt.

Möllers Arbeitgeber zieht Konsequenzen

Die Bundespolizei, der Arbeitgeber von Wilko Möller, hat inzwischen ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet. Der Beamte wurde von seinen bisherigen Aufgaben entbunden und einem anderen Aufgabenbereich zugewiesen, erklärte ein Sprecher des Bundes-Innenministeriums schriftlich auf Anfrage des rbb-Studios Frankfurt (Oder). Mit der umgehenden Entbindung von den bisherigen Aufgaben und der Einleitung eines Disziplinarverfahrens seien die zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen in dem vorliegenden Sachverhalt möglichen dienst- und disziplinarrechtlichen Möglichkeiten durch die Bundespolizei ausgeschöpft, heißt es darin. Dieses konsequente Vorgehen entspreche der Anweisung des BMI gegenüber der Bundespolizei zum Umgang mit solchen Einzelfällen.

Das umstrittene Bild war dem Arbeitgeber von Kollegen von Möller gemeldet worden.