Studenten der Eberswalder Hochschule für Nachhaltige Entwicklung verknoten sich die Finger als Zeichen gegen Extremismus im Internet - und Hundertausende weltweit machen es ihnen nach. Die Hand-Yogafigur in Form einer Brezel wurde schon unter Palmen gesichtet. Von Nico Hecht

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martin Münch zeigt die Finger-Brezel, Artisten aus Peru verknoten ihre Beine zur Brezel, und in Shanghai hat eine ganze Schulklasse mitgemacht. Genau so wie es ihnen die Eberswalder Studenten von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) vorgemacht haben: Man suche sich einen Partner, verknote dann die Finger zu einer Brezelfigur, fotografiere das Ergebnis und ab damit ins Internet. Entweder laden die Akteure das Ergebnis auf der Internetseite der Eberswalder Studenteninitiative brezel.world hoch oder beim sozialen Netzwerk Facebook. Nach eigenen Angaben haben die Barnimer bisher mehr als 100.000 Menschen weltweit damit erreicht. Genau genommen ist die Brezel eine Hand-Yogafigur, eine sogenannte Mudra.

Gesucht sind Ideen gegen die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates. "Die Terroristen nutzen die sozialen Netzwerke im Internet sehr professionell, um junge Menschen für ihre Ziele zu rekrutieren. Dem wollte Facebook etwas entgegen setzen. Deswegen suchen jetzt weltweit Studenten an Hochschulen nach Ideen", erklärt Professorin Claudia Brözel, die an der HNE Eberswalde die Studentengruppe betreut.

"In einer Voruntersuchung haben wir erfahren, dass viele Menschen glauben: Das bringt doch nichts, wenn ich hier jetzt irgend etwas mache, meine Meinung auch noch ins Internet poste", sagt Initiativensprecherin Medina –Torres. "Auf unsere Frage, ob sie eine Internetplattform begrüßen würden, wo sich die bisher Schweigenden irgendwie kurz äußern könnten, sagten aber dann viele: Das fände ich gut."

Das Netz solle nicht den Extremisten überlassen werden. Ziel des Wettkampfes ist deswegen, möglichst viele Menschen der sogenannten "schweigenden Mehrheit" sichtbar zu machen. Die Mehrheit, die Extremisten wie den Islamischen Staat ablehnt, sich bisher aber nicht öffentlich äußert, sagt Professorin Claudia Brözel. Sie und acht Studentinnen des Masterstudiengangs "Nachhaltiges Tourismusmanagment" in Eberswalde, haben dafür eine Kampagne auf die Beine gestellt, an der sich mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt beteiligen.

Mit der Internetseite brezel.world gibt es diese Plattform jetzt. Die Studentinnen haben viel dafür geworben: auf den Social-Media-Kanälen im Internet, auf dem Eberswalder Markt, beim Karneval der Kulturen in Berlin und bei internationalen Konferenzen, wie etwa auf Marbella. Facebook stellt dafür einen Etat von 2.000 Euro bereit.

Davon soll ein Teil aber auch weiter an Projekte gegen Extremismus gehen. Die Studenten spenden pro Foto 20 Cent für Antirassismusprojekte der Amadeu-Antonio-Stiftung und die in Bayern ansässige Unternehmensberatung wiif verdoppelt diesen Betrag wiederum. So könnten 1.000 Euro zusammen kommen.

Am 16.Juni wird eine Jury entscheiden, wie gut die Eberswalder bei dem weltweiten Wettkampf abgeschnitten haben.