Regisseur und Intendant Hans-Joachim Frank vom "theater 89" hat sich selbst vor Jahren schon in der Uckermark niedergelassen. Wer hier Theater macht, kommt an Ehm Welk nicht vorbei. Das Buch ist inzwischen weltberühmt, verkauft sich bis nach Amerika. Das Stück "Die Heiden von Kummerow" quasi an seinem Geburtsort in Szene zu setzen, war ein lang gehegter Wunsch von Regisseur Hans Joachim Frank. In seiner Inszenierung agieren Schauspieler und Biesenbrower gemeinsam. Viele Dorfbewohner kannten die norddeutsche Dorfgeschichte überhaupt nicht. Und so begann Frank die Proben vor eineinhalb Jahren erst einmal mit der gemeinsamen Lektüre. Inzwischen sind die Biesenbrower in ihre Geschichte hineingewachsen. Kurz vor der Premiere stimmen Text und Gestik.