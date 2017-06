Audio: Antenne Brandenburg, 08.06.2017, Dilan Polat

Studententheater Unithea in Frankfurt (Oder) - Warum Chinesen das deutsch-polnische Theaterfestival eröffnen

08.06.17 | 13:33 Uhr

Beim 20. Jubiläum des studentischen Theaterfestivals Unithea gibt es für die Besucher viel mehr zu erleben als nur Theater. In diesem Jahr sticht die Unithea vor allem durch das breite Rahmenprogramm hervor. Von Dilan Polat

Unithea ist kein Theaterfestival, das sich Grenzen setzt. Neben Gastspielen aus Warschau oder Wien treten lokale Künstlergruppen aus Frankfurt und Slubice auf. Das Eröffnungsstück wird von zehn chinesischen Studenten aufgeführt, die zur Zeit im Collegium Polonicum einen Austausch machen und gerade Deutsch lernen.

Das Motto

Das diesjährige Motto "Wir", auf polnisch "My", wird breit gefasst. Es ist ein inkludierendes Wir, auf das wir ansprechen, kein exkludierendes, so die Organisatorin Adriana Rosa. Zum Beispiel die polnische Theatergruppe BombaBomba mit Menschen mit körperlich und geistiger Behinderung. Sie zeigen, dass es für Bühnenpräsenz nicht nur eine Ausbildung braucht, sondern vor allem auch Leidenschaft. Die bekannte österreichische Schauspielerin Julia Rosa Stöckl setzt sich anders mit dem Thema "Wir" auseinander. In ihrem Stück "Leaving Ziller Valley" verlässt sie ihre Heimat, das Zillertal, um Heimat neu zu finden. Ein Stück, das schon in Argentinien, Estland, Armenien oder in den USA für Begeisterung sorgte.

Theater abseits der Bühne

Theater gibt es in diesem Jahr nicht nur im Frankfurter Kleistforum und im Kulturhaus SMOK in Slubice, sondern auch abseits der Bühne. Auf dem Ausflugsschiff Zefir während einer Oderfahrt oder in dem dunklen Hauptschiff der Frankfurter Friedenskirche. Orte anders erlebbar machen – zum Beispiel mit einem gemeinsamen Frühstück auf der Stadtbrücke, an einem Tisch sitzend, der von Slubice nach Frankfurt und wieder zurückrollt.

Buntes Rahmenprogramm

In diesem Jahr sind so viele Unterstützer und Sponsoren wie nie mit dabei. Zeit für uns, ein breiteres Publikum anzusprechen, so die Organisatoren. Dafür haben sie sich einiges einfallen lassen: einen Kunstbasar mit regionaler Handwerkskunst, ein Fußballturnier, Open-Air-Kino mit einem 3-D-Film, Speeddating und eine Menge Konzerte - vom ruhigen Liederabend über feurigen Flamenco bis hin zu scheppernden Rock-Klängen.