Seit die nationalkonservative PiS in Polen regiert, sind die deutsch-polnischen Beziehungen nicht mehr die allerbesten. Dennoch arbeitet die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission weiter an einem vierbändigen deutsch-polnischen Geschichtsbuch. Die Viadrina in Frankfurt (Oder) verleiht ihr und ihrem Vorsitzenden Robert Traba vom Zentrum für Historische Studien der polnischen Akademie der Wissenschaften deshalb am Freitag den Viadrina-Preis für deutsch-polnische Verständigung.