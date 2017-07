Die vielen Niederschläge schaden der Ernte: Eigentlich müsste nun die Wintergerste runter von den Feldern, doch das Getreide ist oftmals zu feucht macht den Bauern einen Strich durch die Rechnung und führt zu hohen Verlusten - auch in Lebus.

In einer Handfläche hält Landwirt Peter Müller die Gerste, in der anderen sein Messgerät. Hat das Korn der Wintergerste 15 Prozent Feuchtigkeit, schickt der Chef der Landgesellschaft in Lebus, seine Mähdrescher auf die Felder. Seit vorgestern stehen jedoch alle Räder still. Das Korn ist schlicht zu feucht zum Ernten. Zudem lastet der starke Regen schwer auf den Gerstenhalmen. So schlimm hat Müller das noch nie beobachtet. Dass die obere Ähre knickt und runterfällt, sagt der Landwirt, gibt es öfter mal. Dass der Halm allerdings in der Mitte bricht, ist selten. "Das habe ich noch nie vorher gehabt", sagt er.