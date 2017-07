Über den Namen der Kurmark-Kaserne der Bundeswehr in Storkow wird zurzeit kräftig debattiert. Während die Bundeswehr zu dem Namen steht, fühlt sich ein Initiativbündnis "Aufrechte Bürger" durch ihn an den ehemaligen SS-Truppenübungplatz Kurmark bei Lieberose erinnert.

1993 erhielt die Kaserne der Bundeswehr in Storkow den Namen "Kurmark". Thomas Jacob, Mitglied des Bündnisses "Aufrechte Bürger", plädiert nun für eine Umbenennung. Mit dem Namen verbinde er schreckliche Ereignisse, die auf dem SS-Truppenübungsplatz Kurmark bei Lieberose stattfanden: Etliche Häftlinge habe man damals eingesetzt, um den Platz zu bauen - 8.000 von ihnen, so Jacob, hätten dabei ihr Leben verloren. Und deshalb findet er, sollte der Name "Kurmark" nicht an der Kaserne in Storkow stehen.