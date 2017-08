Das Landgut Neuendorf bei Fürstenwalde soll bis zum Monatsende an den Meistbietenden verkauft werden. Dabei hat das Schlossgut von 1932 an als Ausbildungsstätte für jüdische Jugendliche gedient - zumindest solange das noch möglich war. Von Katharina Albrecht

Ab 1941 verboten die Nationalsozialisten die Berufsausbildung grundsätzlich für Juden. Das damalige "Landwerk Neuendorf", das bis dahin für viele jüdische Jugendliche einen Ausweg nach Palästina bot, wurde zu einem Lager für Zwangsarbeiter. Zu den jüdischen Jugendlichen, die in Neuendorf Zwangsarbeit leisten mussten, gehörte auch der spätere Fernsehmoderator Hans Rosenthal. Ab 1942 wurden die Insassen laut eine Publikation des Steinheim-Instituts für jüdische Geschichte von Neuendorf aus in Vernichtungslager deportiert.

Schulungsorte für jüdische Jugendliche (hebr.: Hachschara) gab es in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts viele in Deutschland. Sie sollten junge Menschen zunächst fit für den Arbeitsalltag machen und wandelten sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in Lehrstätten, die jüdischen Jugendlichen das Wissen zum Auswandern vermittelten.

Seit drei Jahren ist der Verein Kulturscheune Neuendorf im Sande für die Belange der jüdischen Geschichte des Landgutes zuständig. In einer Ausstellung zu den jüdischen Ausbildungsstätten für junge Auswanderer wird seit vergangenem Jahr an die Geschichte der Hachscharas erinnert. Wie sich die neuen Eigentümer mit dem Gelände und vor allem mit seiner Geschichte auseinandersetzen werden ist völlig unklar. Den Vorsitzenden des Vereins, Arnold Bischinger, sowie einige Nachfahren derer, die dort einst lernten und deportiert wurden, treibt die Sorge um, dass der neue Eigentümer einen Zaun um das Gelände ziehen könnte, und es dann keinen öffentlichen Zugang mehr gibt. Gerade für Nachfahren und noch lebende Zeitzeugen wäre das bitter.

Der Verein hat als Ansprechpartner vor Ort auch Kontakt zu Kaufinteressenten. Einige würden, laut Arnold Bischinger sogar mit der Kulturscheune zusammenarbeiten. Ob diese Bieter aber dem Bund die höchste Summe anbieten können, ist fraglich. Bischinger kritisiert, dass seinem Eindruck nach der Bund weniger an der jüdischen Geschichte sondern eher am Geld interessiert ist. "Es bleibt die Frage, ob die öffentliche Hand an einem solch geschichtsträchtigen Ort nicht die Pflicht haben müsste Auflagen zu erteilen - jenseits eines rein privaten Interesses", so Bischinger.