Oh Tannenbaum, oh Nadelbaum

Nadelalarm unterm Weihnachtsbaum - wir haben die Gegenmittel



Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume gab es 2016 in Deutschland. Und jetzt rechnen wir mal: Wie viele Nadeln sind das, die spätestens am Ende der Weihnachtszeit - zum großen Ärger aller aber oft auch schon Wochen vorher - auf den Teppichen dieses Landes liegen? Eine 1,80 Meter hohe Tanne hat rund 300.000 Nadeln. Das waren 2016 also mindestens neun Billionen Nadeln. Da ist der Staubsauger doch schon im Dauerbetrieb, bevor das Fest überhaupt losgeht!

Aber es gibt sie, die Mittel, die den Nadelbaum haltbarer machen. Doping nennen es die einen, Liebe die anderen. Wir haben uns auf die Suche nach den besten Tipps gemacht.