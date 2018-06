- Janna machts: Welche Sonnencreme passt zu mir?

Wie Sie bei den vielen Sonnencremes den Überblick behalten

Wie finde ich die richtige Sonnenmilch für mich? Es gibt unzählig viele Sonnencremes in den Märkten, welche mit mineralischen, welche mit chemischen Lichtschutzfiltern. Manche davon stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein. Dann gibt es Sonnenschutz als Creme, als Öl oder als Spray. Was ist besser? Vor allem bei der Anwendung, bei der Menge der Lotion sind wir unsicher: Dermatologen empfehlen 30 bis 40 Gramm pro Anwendung. Wie viel ist das denn in der Praxis? SUPER.MARKT-Moderatorin Janna Falkenstein klärt das. Sie geht dafür extra dahin, wo es am gefährlichsten ist: in die Sonne.