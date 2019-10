So bekommen Sie steinhartes Supermarkt-Obst doch noch reif

Hart, härter, Supermarkt-Obst. Das Problem kennen Sie bestimmt, oder? Man freut sich auf die frische Fruchtigkeit - beißt man allerdings erst mal rein, bleiben die Zähne fast im Fruchtfleisch stecken. Ziemlich ärgerlich, sollte man meinen.

Doch natürlich trägt Verbrauchers Wille nach Obst zu jeder Jahreszeit zu günstigen Preisen dazu bei: Denn die Transport- und Lagerungseigenschaften der Früchte stehen damit beim Anbau im Fokus. Wichtig ist, was ankommt, sozusagen. Und da nur verkauft werden kann, was nach dem langen Transport auch noch gut aussieht, werden die Früchte eben lieber schick gemacht - der Leckerfaktor tritt in den Hintergrund.

So lassen Sie Ihr Obst nachreifen

Wenn Sie noch ein bisschen Geduld nach dem Obstkauf aufbringen können, lohnt es sich bei einigen Früchten noch, sie nachreifen zu lassen. Andere reifen nach der Ernte leider gar nicht mehr nach. Es kommt immer auf den Ethylen-Gehalt in der Frucht an. Das Pflanzenhormon sorgt bei manchen Obstsorten dafür, dass Reifeprozesse ausgelöst werden, bei anderen steuert es lediglich Alterungsprozesse. Wir verraten Ihnen, welche Frucht es wie hält!