Vor einem Jahr gingen die Aktivisten in Lidl-Filialen und klebten Warnsticker "Mit Tierleid" auf die Fleischpackungen. Damit wollten die Umweltschützer auf die Zustände in der Tierproduktion hinweisen. "Die Wahrheit ist: 80 bis 90 Prozent der Tiere werden unter miserablen Bedingungen gehalten", sagt Martin Hofstetter, Agrarexperte von Greenpeace. "Das soll endlich mal deutlich gemacht werden und auf den Produkten auch draufstehen."

Auf unsere Nachfrage bestätigt Aldi, dass derzeit vorwiegend Fleisch aus den Stufen eins und zwei angeboten werde. Lidl und Kaufland machten dazu keine Angaben. Aber alle drei Discounter kündigten an, bis 2019 die Hälfte des Frischfleischangebotes auf Stufe zwei, Stallhaltung plus, umzustellen. "Es ist eine winzige Verbesserung", meint Verbraucherschützerin Britta Schautz. "Aber die Tiere haben nur zehn Prozent mehr Platz. Beim Geflügel heißt das: In der Stufe eins leben am Ende der Mastzeit 26 Hühner auf einem Quadratmeter. Bei der Stufe zwei sind es dann 23 Hühner. Das ist kaum ein Unterschied und das ist für den Verbraucher so gar nicht ersichtlich."