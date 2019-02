Eine auf den ersten Blick schlaue Variante, Geld im Alter zu generieren, ist die sogenannte Leibrente. Das Prinzip ist simpel: Man verkauft sein Haus oder seine Wohnung, darf aber noch so lange darin wohnen, bis man stirbt. Und kann sich in der Zwischenzeit von dem Geld noch richtig was gönnen. Doch, auch hier lauern Gefahren.

Es gibt verschiedene Anbieter, die Immobilien von Senioren kaufen und diese weiterhin mietfrei darin wohnen lassen. Sie bezahlen den gesamten Wert der Immobilie abzüglich einer Gebühr für lebenslanges Wohnrecht. Ist das Haus oder die Wohnung noch nicht abbezahlt, wird der fehlende Betrag zusätzlich berechnet. Die Summe überweist der Käufer in monatlichen Raten an die Senioren. Erst nach ihrem Tod kann er über das Haus verfügen - dessen Wert bis dahin eventuell noch steigt.