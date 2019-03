Amazon Pay (vor Februar 2017: Amazon Payments) ist der Bezahldienst des Onlinehandel-Giganten Amazon. Er funktioniert ähnlich wie Paypal und ist vor allem für Leute interessant, die viel bei Amazon und den auf dem Internet-Marktplatz integrierten anderen Händlern kaufen. Voraussetzung für die Nutzung dieses Dienstes ist ein bestehendes Amazon-Konto. Dort wird über Ihr Konto oder Ihre Kreditkarte der Bezahldienst aktiviert. Vorteil: Bei allen Transaktionen über Amazon Pay zahlt Amazon Ihre Rechnung - und holt sich das Geld von Ihnen wieder. Ihre Kontodaten fliegen so nicht in aller Welt herum. Auch bei Amazon Pay gibt es einen Käuferschutz (Der im Detail allerdings problematisch sein kann, wie SUPER.MARKT berichtet hat.). Nachteil: Amazon nutzt Ihre Daten offenbar auch, um Ihnen entsprechend Ihrer Kaufgewohnheiten personalisierte Werbung anzubieten, erstellt also ein Kundenprofil.