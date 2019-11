Thomas Cook: Was Reisende wissen müssen

Aber Vorsicht: Auch wenn Condor-Flüge und -Reisen stattfinden, können Sie als Käufer einer Thomas-Cook-Pauschalreise nicht mehr mit dem Ferienflieger losfliegen, auch wenn es in Ihren Reiseunterlagen so steht. Das hat rechtliche Hintergründe.

Bei Condor - auch eine Thomas-Cook-Tochter, allerdings eigenständig - ist die Lage anders: Hier läuft alles, denn dem Unternehmen wurde von der Bundesregierung ein Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro bewilligt. Mitte Oktober hat die EU-Kommission dem zugestimmt.

Auf der Website von Thomas Cook teilt das Unternehmen mit, dass Sie sich "für Informationen zum weiteren Vorgehen" an den Dienstleister Kaera AG , Telefon 06172/99761123, wenden sollen. Sie können auch Ihr Reisebüro bitten, Sie bei der Schadensmeldung zu unterstützen. Auf der Website der Kaera AG finden Sie ein ausführliches Frage-Antwort-Dossier. Empfohlen wird grundsätzlich, sich eng mit dem Versicherer über die jeweils nächsten Schritte zu verständigen.

Wenn Sie also als Pauschalurlauber mit Thomas Cook gebucht haben und Ihre Reise nun abgesagt wurde, suchen Sie den Sicherungsschein raus, der bei Ihren Reiseunterlagen liegen muss. In dem Schein finden Sie den Kontakt zum Absicherer der Reise, das ist die Zurich-Versicherung.

Im Falle einer Insolvenz können Pauschalurlauber Haftungsansprüche stellen. Reisende, die sich Flug, Hotel, etc. selbst zusammengstellt haben, hingegen nicht.

Die Experten des Verbraucherportals Finanztip weisen daraufhin, dass es auch möglich ist, bereits geleistete Zahlungen in Eigeninitiative zurückzuholen. So könnten Sie Lastschriften zurückbuchen oder, wenn Sie mit Kreditkarte bezahlt haben, sich das Geld über das sogenannte Chargeback-Verfahren zurückholen. Auch der Käuferschutz von Paypal könnte greifen. Alle diese Möglichkeiten sollten vor allem auch Kunden nutzen, die ihre Reise(-komponenten) individuell gebucht haben, also zum Beispiel nur den Flug, und nun keinen Anspruch auf eine Entschädigung haben. Laut Finanztip hätten sich diese Varianten bei der Pleite der Fluglinien von Air Berlin und Germania bereits bewährt.