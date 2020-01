Wenn Sie vor Ort etwas gekauft haben und das Produkt später - etwa wegen Nichtgefallen - umtauschen wollen, gilt: In 27 von 28 EU-Ländern haben Sie kein Recht auf Umtausch. Lediglich in Litauen dürfen die Kunden unbenutzte, im Laden gekaufte Waren, binnen 14 Tagen nach Kaufdatum gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.



Allerdings bieten größere Geschäfte und Ladenketten in den meisten europäischen Ländern den Umtausch auf Kulanz an. Ob Sie Ihr Geld zurück erhalten, einen Gutschein bekommen, oder ob die Ware einfach nur umgetauscht wird, obliegt dem Händler. Außerdem legen viele Geschäfte Fristen fest, innerhalb derer der Umtausch erfolgen muss

Und was, wenn es kaputt ist?

Wollen Sie einen Artikel reklamieren ändert sich der Sachverhalt: Defekte Produkte können in den meisten EU-Ländern zwei Jahre lang reklamiert werden. In Schweden sind es sogar drei Jahre, bei langlebigeren Produkten in Island und Norwegen fünf. Anders verhält es sich in den Niederlanden sowie in Finnland: Hier ist die Gewährleistungsfrist von der zu erwartenden Lebensdauer des Produkts abhängig. Allerdings entscheidet der Verkäufer, ob er die Ware repariert oder austauscht.