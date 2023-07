Egal, ob Wohnungssuche, Mobilfunkvertrag oder Kredit - ohne die Schufa geht meistens nichts. Die Wirtschaftsauskunftei prüft für Unternehmen die Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dafür legt die Schufa für jeden einen sogenannten Basis-Score an. Genau diesen kann man jetzt kostenlos in der App Bonify Finanzmanager der Schufa-Tochter Bonify einsehen.

Kostenlos, aber nur mit Registrierung

Mit der neuen Funktion in der Bonify-App wolle die Schufa "die Transparenz" erhöhen und "den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten" geben", so Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG, bei einer Pressekonferenz am 18. Juli in Wiesbaden. Ab 2024 soll es auch Push-Benachrichtigungen zu Negativeinträgen bei der Schufa geben, also unaufgefordert eine Information zur Entwicklung der persönlichen Kreditwürdigkeit.



Um Zugriff auf den sogenannten Schufa-Basisscore zu bekommen, muss man sich bei Bonify registrieren. Dazu brauchen User:innen ihren Personalausweis oder Aufenthaltstitel. Auch die Registrierung mit dem eigenen Bankkonto ist möglich. Allerdings erhält das Finanzunternehmen bei dieser Variante 90 Tage Zugriff auf das eigene Konto. Nach Ablauf der 90 Tage endet der Zugriff automatisch, heißt es bei der Schufa.