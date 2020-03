- rbb Sommerakademie "Vielfalt entdecken"

In den vergangenen Jahrgängen der rbb Sommerakademie sind spannende Medienprojekte entstanden:

2019: Blog zum Thema soziale Vielfalt "Zuhause schreibt man mit B"

2018: Blog zum Thema Altersvielfalt "Was los, Alter?"

2017: Blog zum Thema sexuelle Vielfalt "How to come out – queer and proud!"