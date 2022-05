Vom Rosengarten im Humboldthain über den Britzer Garten bis zu den Gärten der Welt in Marzahn – Berlin hat viel Grün zu bieten! Die Großstadtoasen vermitteln nicht nur Ruhe, Duft und Schönheit, sondern auch Einblicke in die Pflanzenvielfalt und in die Geschichte der Stadt. Tauchen Sie ein in "Die 30 schönsten Berliner Gartenparadiese"!