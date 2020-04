Silvia Häring Berlin-Britz Dienstag, 21.04.2020 | 18:48 Uhr

Dürfen die ABI-Prüfungen in der Aula oder/und Turnhalle mit 55 bis 70 Schüler*innen, unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m, stattfinden? Ich dachte es dürfen sich höchstens 5 Schüler*innen + 1 Aufsichtsperson in einem 60 qm-Raum aber höchstens 10 Schüler*innen generell in einem Raum befinden. Gilt das sonst nicht als Großveranstaltung die untersagt sind? Wie sieht das mit der Hygienemaßnamen auf den Toiletten aus? Müsste nicht nach jedem Toilettengang alles desinfiziert werden und wenn ja, wer macht das? Die Hygienemaßnamen an Schulen lässt doch sowieso schon immer zu wünschen übrig.

Meine Tochter trifft sich mit niemandem, fährt auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und hält sich auch sonst an die Vorschriften und dann soll sie am 30.04.2020 die Deutsch-Abi-Prüfung mit 54 weiteren Schüler*innen in der Aula schreiben!? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Laufweg von 3 m zwischen den Tischteihen vorhanden ist, je 1,50 m zur rechten und linken Tischreihe.