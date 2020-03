Mindestens bis zum 20. April gelten die Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus. Wie gut kommen die Bewohner in Berlin und Brandenburg mit dem Kampf gegen das Virus und den Folgen klar? Wie groß sind die Existenzsorgen und Ängste? Wie groß noch die Solidarität? Und wer darf wann wieder raus aus der sozialen Isolation?

Darüber diskutieren Sarah Zerdick und Andreas Rausch in der Live-Sendung "Wir müssen reden!" am Dienstag, von 20.30 bis 21.45 Uhr direkt im Anschluss an das rbb spezial.

Gäste u.a.:

Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister Brandenburg

Prof. Stefan Willich, Epidemiologe Charité Berlin

Frank-Rudi Schwochow, Bürgermeister Rheinsberg

Ricardo Lange, Intensivpfleger aus Berlin

Christina Horsten aus New York (via Skype)

Aus aktuellem Anlass findet die Sendung live ohne Publikumsbeteiligung im Fernsehstudio statt. Von zu Hause aus können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aber weiterhin an der Debatte beteiligen. Sie erreichen uns über die folgenden Wege:

Schicken Sie uns Ihre WhatsApp-Videonachricht an +49 30 97 99 32 43 35.



Stimmen Sie über das interaktive Publikums-Tool meinrbb.de mit ab.



Hinterlassen Sie hier auf der Internetseite rbb-online.de/wirmuessenreden sowie den Social Media-Kanälen von rbb Fernsehen und Inforadio (#wirmuessenreden) ihre Kommentare.