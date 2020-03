Ulli Matt Falkensee Dienstag, 24.03.2020 | 15:45 Uhr

Es sieht so aus, als wenn sich die meisten Menschen jetzt doch vernünftig verhalten. Wenn jetzt die Ansteckungskurve sinkt, dann werden hoffentlich keine strengeren Einschränkungen mehr nötig sein. ich freue mich über jeden Handwerker, der noch arbeiten kann, über jedes Haus, das weitergebaut wird, über jede Bahn, die noch fährt. Das Leben darf nicht zum Stillstand kommen. Und vor allem die Versorgung muss ungehindert weiterlaufen. Dank an die Politik in Berlin und Brandanburg, die diese Balance bisher gut austariert.