Josef Egle Traunstein Donnerstag, 06.04.2017 | 11:53 Uhr

München - Tegel Flugverspätung ca. 2 h, Maschine nicht von Airberlin, sondern Alitalia, Reisegepäck in Tegel nach Ankunft 21.30 Uhr nicht angekommen, 1,5 h gewartet, in diesem Bereich kein Ansprechpartner vorhanden, Hotline Airberlin ständig belegt, Flughafenauskunft Tegel hatte keine Luft auf Unterstützung, um 23.15 elektronische Erfassungsgeräte für Verlustanzeigen im lost & found - Bereich offensichtlich defekt, lost & found schließt um 23.30 Uhr, nach Ausfüllen eines Formblatts mussten wir (ca. 20 Passagiere) ohne Erhalt irgend einer Bestätigung das Büro verlassen. Zahlreiche Hotels im Umkreis waren belegt (nach Angabe viele Airberlin-Gäste). Koffer sollte, falls nach 8 Uhr am Folgetag an die Heimatadresse gesandt werden, anstelle hiervon Zustellung am Nachmittag ans Hotel, dort Annahme verweigert. Koffer soll wohl morgen oder übermorgen wieder ankommen, schau mer mal. Fazit: All das fand nicht irgendwo im Urwald statt, sondern in der Hauptstadt Deutschlands.