Deutsche Wohnen bekommt Zuschlag - Auf Kasernengelände in Krampnitz entstehen Wohnungen

29.03.17 | 15:35

Auf dem früheren Kasernengelände in Potsdam-Krampnitz entstehen in den nächsten Jahren rund 1.900 Wohnungen. Insgesamt sollen künftig bis zu 3.800 Menschen in dem Wohngebiet leben können, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Land als Eigentümer übergab die Flächen an den Entwicklungsträger Potsdam. Die Stadt wiederum verkaufte das Gelände für knapp fünf Millionen Euro an die Deutsche Wohnen, eine europaweit tätige Immobiliengesellschaft.

Mietwohnungen für den Mittelstand

Geplant sind Mietwohnungen in den denkmalgeschützten Häusern und in Neubauten. Eigentumswohnungen seien nicht vorgesehen, hieß es. Schon 2020 sollen erste Bewohner einziehen. Vor allem Menschen aus dem Mittelstand sollen in Krampnitz ein neues zu Hause finden. Dazu soll auch der Mietpreis betragen. "Zielgröße sind 8,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Das ist für Potsdam schon hervorragend.", erklärt Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) im rbb.

Unternehmen will bis zu 400 Mio. Euro investieren

Das Unternehmen kündigte an, rund 350 bis 400 Millionen Euro investieren zu wollen. Dabei ist sich der Besitzer im Klaren: Die Baustelle Krampnitz birgt viele Fragezeichen, die sich auf den Mietpreis auswirken könnten. "Bei der Erschließung werden wir noch Unwägbarkeiten wie etwa Kontaminierungen feststellen oder weiteren Abriss. Das könnte die Baukosten noch verteuern.", sagte Michael Zahn, Vorstandschef der Deutschen Wohnen im rbb.



Deutsche Wohnen oft in der Kritik

Zum Bestand des Unternehmens gehören derzeit unter anderen 110.000 Wohnungen im Großraum Berlin, darunter etwa 15.000 in Marzahn. Die Deutsche Wohnen gilt als größter privater Vermieter in Berlin. In jüngster Zeit ist das Unternehmen durch umstrittene Mietererhöhungen und Immobiliendeals in die Schlagzeilen geraten. So lehnt der Vermieter den Mietspiegel in der Stadt als zu niedrig ab und prozessiert dagegen – bisher ohne Erfolg. Zudem beschweren sie Mieter über mangelnde Reparaturen in den Wohnungen. Dazu musste sich das Unternehmen bereits im Berliner Abgeordnetenhaus rechtfertigen.