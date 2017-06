Die rund 34.000 Beamten in Brandenburg bekommen mehr Geld. Rückwirkend zum Jahresanfang steigen die Bezüge um 2,65 Prozent - abzüglich 0,2 Prozent für die Versorgungsrücklage.



Zum 1. Januar 2018 werden die Bezüge um weitere 2,85 Prozent angehoben, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Zuvor waren Finanzminister Christian Görke (Linke) und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mit den Gewerkschaften und der Beamtenvertretung zusammengekommen.



Neben der Übernahme des Tarifergebnisses für die 22.000 Angestellten wurde eine zusätzliche Erhöhung für die Beamten um zweimal 0,5 Prozent gewährt. Hintergrund ist, dass Brandenburg im Vergleich zu anderen Bundesländern bei der Besoldung im unteren Viertel liegt. Für die 8.900 Pensionäre gilt die Erhöhung wie für die Beamten. Mit der Erhöhung würden auch Urteile zur angemessenen Richterbesoldung und zur Beamtenbesoldung berücksichtigt, hieß es in einer Mitteilung.



Görke bezifferte die Mehrkosten für den Steuerzahler in den Jahren 2017 und 2018 auf 162,5 Millionen Euro. Zusammen mit den 77 Millionen Euro für den Tarifabschluss seien es fast 240 Millionen Euro. Dies sei zwar ein enormer Kraftakt. Er sei aber gerechtfertigt, weil man die Mitarbeiter an der positiven allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung beteiligen wolle. "Die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten ist richtig und notwendig, weil eine Abkoppelung der Beamten von der allgemeinen Einkommensentwicklung nicht zugelassen werden darf", erklärte Innenminister Schröter.