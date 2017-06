Sie frittieren Pommes, belegen Burger - doch der Lohn dafür ist mickrig: Mitarbeiter von Schnellrestaurants bekommen zum Teil wenig mehr als Mindestlohn. Am Mittwoch gingen sie in Berlin auf die Straße.

Mehrere hundert Beschäftigte von Schnellrestaurants wie McDonald's, Burger King und Vapiano haben am Mittwoch in Berlin für höhere Löhne demonstriert. Am Checkpoint Charlie, wo es mehrere Fast-Food-Filialen gibt, reckten sie Transparente mit "+6 Prozent jetzt" und "Wir sagen nein zum Hungerlohn".



Zu der Protestkundgebung aufgerufen hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Mit der Aktion will sie ihre Forderungen in einem Tarifkonflikt untermauern. Nach einer längeren Pause wollen NGG und der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) am 6. April zur nächsten Verhandlungsrunde zusammenkommen.