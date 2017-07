Andrea Dittelbrunn Sonntag, 02.04.2017 | 22:59 Uhr

@ all

ich sage euch mal: fallt mir nicht mehr auf Oppermanns Aussagen in der Tagesschau herein! Der Typ ist ein Luegner hoch zehn! Denn die Privatisierung der Autobahnen ist längst beschlossene Sache! Darueber hinaus soll dieses Teil wohl genauso nach dem gleichen Muster von Public-Private-Partnership laufen wie bei der Lkw-Maut bei der Toll-Collect uns als Deutschland nämlich noch etliche Milliarden an Strafen schuldet und alle Parteien sind in der Sache verwickelt und alle haben Sie Angst aus ihren Sesseln ins Gefängnis zu fliegen. Denn es geht dabei um einen geheimen 17.000 Seiten starken Vertrag den ausgerechnet Steinbrueck nämlich mit ausverhandelt hat und euch alle ueber den Tisch gezogen hat und es gab in der Sache sogar eine geheime Schiedsgerichtsverhandlung die ohne Ergebnis blieb...