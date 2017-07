SPD, Linke und Grüne in Berlin hatten angekündigt, die Energienetze der Stadt rekommunalisieren zu wollen. Beim Stromnetz liegt das allerdings nicht in ihrer Hand, denn dieses wird in einem Konzessionsverfahren vergeben. Das landeseigene Unternehmen Berlin Energie bewirbt sich derzeit um die Konzession.



Vattenfall möchte aber ebenfalls wie bisher Betreiber bleiben und reichte Rügen zum Vergabeverfahren ein. Diese wies die zuständige Behörde nach Angaben der Finanzverwaltung jetzt zurück. Vor zwei Tagen habe die Behörde dem Unternehmen mitgeteilt, dass sie am Vergabeverfahren festhält und keine Verfahrensfehler sieht, hieß es am Freitag. Zwei Wochen Frist bleiben Vattenfall nun, um einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen - was das Unternehmen voraussichtlich auch macht.



Auch bei anderen Energienetzen läuft es nicht so, wie das Land es sich erhofft: Zum Gasnetz, wo eine Vergabe an Berlin Energie eigentlich entschieden war, läuft derzeit noch ein Gerichtsverfahren. Wenn es wirtschaftlich ist, soll auch die Gasag übernommen werden - wogegen sich allerdings nach wie vor die drei Anteilseigner Vattenfall, Eon und Engie sträuben.