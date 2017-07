In Königs Wusterhausen sind am Donnerstag die Einwendungen gegen den Ausbau des Wiesenhof-Schlachthofs am Standort Niederlehme (Dahme-Spreewald) erörtert worden. Bisher werden dort täglich 120.000 Hähnchen geschlachtet - künftig sollen es 160.000 sein. Seit Bekanntwerden der Ausbaupläne im vergangenen Oktober formiert sich Widerstand in Königs Wusterhausen und vor allem in Niederlehme.