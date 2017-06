Mieter GSW Mittwoch, 29.03.2017 | 16:25 Uhr

"130.000 Menschen mit Zweitwohnsitz" ist sicher nicht Mittelfeld, fast soviele wie Einwohner Potsdams. Eine gestafelte Zweitwohnsitzsteuer wie in Wiesbaden wäre sozial gerechter, würde mehr Einnahmen erzielen und damit stärker lenken. Weshalb ausgerechnet "Verheiratete, die aus beruflichen Gründen in Berlin wohnen [?], aber noch zusammen mit ihrem Partner eine Hauptwohnung außerhalb von Berlin halten, keine Zweitwohnungssteuer zahlen" müssen?! Dabei wird es sich in der Regel um gut bezahlte Arbeit handeln; oder soll da die "Lenkungswirkung" nicht greifen? Besonders hier könnte eine gestaffelte Steuer von bis zu 35% ab 12.000 EUR Miete, wie in Wiesbaden, stark lenken. Manche würden dann vielleicht auch ein Hotel vorziehen. Zumindest ist es fragwürdig, warum Berliner Steuerzahler diese große Personengruppe subventionieren sollen. Besonders bei der anhaltenden Wohnungsnot. Aber mit der Umsetzung in zwei Jahren scheint es eh nicht so dringlich - immerhin Zeit noch nachzubessern ;)