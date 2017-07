Auch zum Beginn der Osterferien müssen viele Air-Berlin-Reisende am Flughafen Berlin-Tegel weiterhin lange an den Check-In-Schaltern und bei der Kofferausgabe warten. Doch damit nicht genug: Am Sonntag starteten bis zum Mittag fünf Air Berlin-Flüge mit bis zu 45 Minuten Verspätung. Besonders für Passagiere, die Anschlussflüge erreichen müssen, um in den Urlaub zu kommen, ist das ein weitaus größeres Problem.



Es gebe in der Abfertigung keine spürbaren Verbesserungen, teilte eine Sprecherin von Air Berlin am Sonntag mit. Die Situation sei nach wie vor inakzeptabel, sagte sie. Der zuständige Dienstleister Aeroground habe aber versichert, die Lage bis Ostern in den Griff zu bekommen. In einer Mitteilung habe sich das Unternehmen für die Verzögerungen entschuldigt.

Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel räumte bereits am Samstag auf Nachfrage der rbb-Abendschau ein, dass es im ganzen Netz Verspätungen gebe aufgrund der "schlechten Performance" des Boden-Dienstleisters Aeroground.