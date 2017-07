Ferienwohnungen - Airbnb wächst in Berlin – trotz Zweckentfremdungsverbot

25.04.17 | 14:55 Uhr

Seit Mai 2016 gilt in Berlin ein Gesetz, das die Vermietung von Ferienwohnungen erheblich einschränkt. Trotzdem stiegen die Buchungszahlen bei der Plattform Airbnb im letzten Jahr an. Immerhin: Das Unternehmen gibt sich "dialogbereit". Von Robin Avram



Das Geschäft mit Berliner Ferienwohnungen floriert weiter. Im vergangenen Jahr buchten 600.000 Gäste über die Vermittlungsplattform Airbnb eine Ferienwohnung in der Hauptstadt. Das geht aus dem Bericht "Die Airbnb-Community in Berlin 2016" hervor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg der Gästezahl um rund fünf Prozent. Auch die Zahl der Gastgeber wuchs um rund elf Prozent auf 22.700.

Diese Zahlen haben eine politische Brisanz, legen sie doch nahe, dass das Zweckentfremdungsverbot der Berliner Senats bislang offenbar kaum Wirkung zeigt. Seit Mai 2016 ist es Berlin nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, ganze Wohnungen oder Häuser wiederholt als Ferienwohnungen zu vermieten. Mit dieser Maßnahme will der Senat den Wohnungsmangel in der Stadt bekämpfen.

Plattformen weigern sich, Vermieter-Daten weiterzugeben

Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne) sagte Ende vergangenen Jahres, dass rund 90 Prozent der geschätzt 12.000 Ferienwohnungen in der Stadt illegal seien. Katrin Dietl, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, räumt auf Anfrage von rbb|24 jedoch ein, dass es für die Bezirke sehr aufwändig sei, die Vermietungsangebote bei Airbnb und auf anderen Plattformen auf ihre Zulässigkeit hin zu prüfen. "Hinzukommt, dass auch namhafte Vermietungsportale die Übermittlung der Vermieternamen und der Adressen der Ferienwohnungen an die Bezirke verweigern", heißt es weiter. Dabei seien die Portale laut dem Zweckentfremdungsgesetz eigentlich dazu verpflichtet. Dennoch zeige das Gesetz Wirkung: Bis Ende 2016 konnten rund 2.600 Ferienwohnungen wieder in reguläre Mietwohnungen umgewandelt werden, bei 2500 weiteren Ferienwohnungen haben die Bezirke Überprüfungsverfahren eingeleitet. Hunderte Vermieter haben jedoch Widerspruch gegen das Gesetz eingelegt, über 100 Klagen liegen beim Verwaltungsgericht.



Airbbnb betont "verantwortungsvolles Home-Sharing"

Auf rbb|24-Nachfrage bei Airbnb, ob sich die Wohnungsanbieter an das Zweckentfremdungsverbot halten, verwies eine Sprecherin auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts. "Es kam zu der Auffassung, dass das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz teilweise verfassungswidrig ist und danach viele Gastgeber überhaupt keine Genehmigung bräuchten." Tatsächlich setzte das OVG vor drei Wochen 41 Verfahren aus und überwies sie zur Klärung an das Bundesverfassungsgericht (BVG). Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hielt jedoch an ihrem Kurs gegen Ferienwohnungen fest: Nur Wohnungen, die vor 2014 als Ferienwohnungen betrieben worden, seien davon betroffen; zudem sei noch kein Urteil des höchsten deutschen Gerichts gefallen.

Zahlen, bitte 22.700 Berliner vermieteten im Jahr 2016 eine Unterkunft über Airbnb

53 Prozent vermieteten die ganze Unterkunft 1.500 Euro Einnahmen erzielte ein typischer Gastgeber 600.000 Gäste übernachteten 2016 in einer Berliner Airbnb-Ferienwohnung 4,5 Nächte blieben sie im Schnitt in der Stadt Quelle: "Die Airbnb-Community in Berlin 2016", airbnb





Airbnb ist "dialogbereit" in punkto Gesetz

Allerdings will die rot-rot-grüne Koalition das Zweckentfremdungsgesetz überarbeiten - und genau hier will Airbnb nun ansetzen: "Wir setzen uns für eine klare Differenzierung von Home Sharern und professionellen Anbietern ein und stehen hierfür jederzeit für einen Dialog bereit", teilt die Pressesprecherin mit. Schließlich seien die überwiegende Mehrheit der Airbnb-Gastgeber Privatpersonen, die nur gelegentlich ihr Zuhause mit Gästen aus aller Welt teilten. Und durch "verantwortungsvolles Home Sharing", so formulierte es Deutschland-Chef Alexander Schwarz, werde dem Markt kein Wohnraum entzogen. Die unabhängige Datenanalyse "Airbnb vs. Berlin" von Anfang 2015 zeigte jedoch ein anderes Bild: Rund ein Drittel der damals rund 12.000 Wohnungsinserate stammte von Anbietern, die mehrere Wohnungen anboten. Zehn Anbieter boten damals sogar mehr als jeweils 20 Wohnungen an, waren also definitv kommerzielle Anbieter. Kurz vor Infrafttreten des Zweckentfremdungsverbot im Mai 2016 kündigte Airbnb dann einigen seiner kommerziellen Anbietern. Seither ist der Anteil der Vermieter, die nicht nur ein Zimmer, sondern die ganze Unterkunft vermieten, gesunken. Dennoch: Mehr als die Hälfte der 22.700 Gastgeber boten im vergangenen Jahr auf Airbnb weiterhin ihre ganze Unterkunft an. Und das ist laut dem Berliner Zweckentfremdungsgesetz nur einmalig erlaubt.

In Amsterdam und London gelten zeitliche Obergrenzen

In anderen europäischen Städten hatte Airbnb mit seiner Strategie, die Gesetze ändern zu wollen, Erfolg. So einigte sich Amsterdam mit Airbnb auf eine zeitliche Obergrenze für die Vermietung von Ferienwohnungen. Einwohner dürfen ihre Wohnung nun maximal 60 Tage pro Jahr vermieten. In London sind es 90 Tage pro Jahr. Airbnb sagte zu, alle Bestellungen zu blockieren, die über dieses Limit hinausgehen.

Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Fragen der Wettbewerbspolitik berät, schlägt ebenfalls Schwellenwerte vor, bis zu deren Überschreitung Privatpersonen die gelegentliche Kurzzeitvermietung pauschal gestattet sein soll. Der Ball liegt also nicht nur beim Bundesverfassungsgericht - sondern auch beim Berliner Senat. Sendung: Abendschau, 25.04.2017, 19:30 Uhr