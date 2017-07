Das Bodenpersonal an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld hat den in der vergangenen Woche ausgehandelten Tarifabschluss akzeptiert. Damit sind weitere Streiks an den Flughäfen abgewendet. Mitte März hatten Streiks des Bodenpersonals den Flugbetrieb insgesamt drei Tage lang fast komplett lahm gelegt.



Auf große Begeisterung stieß die unter Vermittlung des Schlichters Erhart Körting (SPD) ausgehandelte Einigung allerdings nicht: Wie die Gewerkschaft Verdi am späten Donnerstagabend mitteilte, lehnten fast 57 Prozent ihrer Mitglieder unter den Beschäftigten den Kompromiss ab. Um die Streiks fortzusetzen, hätten es aber 75 Prozent sein müssen. Damit gilt das Verhandlungsergebnis als angenommen.



Viele Beschäftigte kritisierten laut Verdi unter anderem die lange Laufzeit des Vertrags von drei Jahren. In diesem Zeitraum sollen sich die Gehälter um insgesamt etwa 14 Prozent erhöhen. Der Tarifabschluss betrifft rund 2.000 Mitarbeiter des Boden-Personals.

Sendung: Inforadio, 07.04.2017, 7:00 Uhr