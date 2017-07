Dietmar Berlin Montag, 08.05.2017 | 08:43 Uhr

Es nimmt kein Ende in dieser Stadt - Politik und Howoge - vernichten Lebensräume - die Interessen der Menschen sind andere. Es benötigt viel Kraft, um gehört zu werden. Es ist bedauerlich, dass das Freudenberg-Areal juristisch unterlegen war.

Als Bürgerinitiative in Lichtenberg suchen wir den Dialog, um wertvolle Lebensräume für uns Menschen zu erhalten.

Erfahrungen aus dem Freudenberg-Areal können uns helfen.



Am 31.5.2017, 18:30 Uhr ist zur Anwohnerversammlung in der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Gebäude D, AudiMax, Treskowallee 8, 10318 Berlin) jede Unterstützung gefragt.

Wir sind am Anfang aber doch schon Mittendrin.

www.ilse-kiez.de