"Gemeinsam mit den Kollegen von DB Netz legen wir ein Qualitätsprogramm auf, um in der Pünktlichkeit einen Sprung nach vorn zu machen", so Buchner. Konkret wolle die S-Bahn an der Zuverlässigkeit der Infrastruktur, der Fahrzeuge und an schnellerer Disposition arbeiten.

Als Gründe für die Verspätungen hatte die S-Bahn Störungen an Weichen und Signalen genannt, zudem sei die Zahl der Notarzteinsätze gestiegen. Aber auch die Bundespolizei sperre in Zeiten erhöhter Terrorgefahr häufiger als früher die Strecke ab, wenn ein herrenloser Gegenstand am Bahnsteig gefunden wird.



Gerne hätte S-Bahnchef Buchner in diesem Sommer auch den wichtigsten Grund für die von der S-Bahn selbst verursachten Verspätungen beseitigt: Die alten, störanfälligen Züge aus den 80er-Jahren sollten ausgemustert und durch die leisere und rundum modernere Wagenreihe ersetzt werden. Aber da der Senat die Ausschreibung für neue Züge bekanntlich nicht rechtzeitig fertig hatte, müssen die alten Züge nun weiterfahren. Ertüchtigt und geflickt zwar, aber eben weiter alt und störungsanfällig. Erst von 2021 bis 2023 werden die alten Züge dann nach und nach ausgemustert.