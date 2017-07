Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellt sich auf einen "harten Kampf" für den Erhalt der Arbeitsplätze im Bombardier-Werk in Hennigsdorf (Oberhavel) ein. Bis zu 900 Stellen könnten nach Befürchtungen des Betriebsrats am Standort des Schienenfahrzeugherstellers an der Havel gestrichen werden. Dessen Vorsitzender Michael Wobst befürchtet, dass die Produktion dort komplett geschlossen und ins sächsische Bautzen verlagert wird.

Er wolle alle Hebel in Bewegung setzen, damit das Werk in Henningsdorf erhalten bleibe, sagte der Regierungschef am Rande einer Betriebsversammlung am Freitag. Rund 400 Mitarbeiter nahmen daran teil. "Der Zug für Hennigsdorf ist noch längst nicht abgefahren", betonte Woidke. Notfalls stelle das Land für Bombardier auch Fördergelder bereit. Bedingung sei, dass die Produktion in Hennigsdorf bleibe.