Der Umbau bei Air Berlin fruchtet noch nicht, der Umsatz ging zurück: 2016 hat die Airline mit über 780 Millionen Euro ein Rekord-Minus eingefahren. In Zukunft will man sich mehr auf den Standort Düsseldorf konzentrieren und hofft auf neue Investoren.

Die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin hat am Freitag aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die Fluggesellschaft ihren Verlust im vergangenen Jahr noch einmal vergrößert hat. Das Minus im Jahr 2016 betrug demnach 781,9 Millionen Euro. 2015 hatte die Airline einen Verlust von 446,6 Millionen Euro geschrieben.

Ein offener Brief des Crew-Personals spricht von chaotischen Zuständen bei Air Berlin. Ein Mitarbeiter schildert rbb|24 Details aus dem Alltag der Flugbegleiter. Wortprotokoll eines Insiders. Aufgezeichnet von Sarah Mühlberger

Außerdem soll eine Schwerpunktverlagerung weg von der Hauptstadt der Airline helfen: Wegen der aktuellen Schwierigkeiten in Tegel und der unsicheren Zunkunftsaussichten des BER will Air Berlin sich beim Langstreckenaufbau auf den Standort Düsseldorf konzentrieren.

Vorstandschef Thomas Winkelmann sprach von einem "hochgradig unbefriedigenden Finanzergebnis", kündigte aber gleichzeitig an, man werde "über die bestehende Strategie hinaus neue Möglichkeiten ausloten". Man sei "offen für neue Partnerschaften und neue Kooperationen", auch der Einstieg eines Investors sei denkbar, so Winkelmann.

Als möglicher Retter der schwächelnden Airline wird die Lufthansa gehandelt. Deren Chef Carsten Spohr fliegt nächste Woche mit Kanzlerin Angela Merkel nach Abu Dhabi. "Natürlich wird dort über die Zukunft von Air Berlin gesprochen", sagte ein Lufthansa-Insider. Es werde aber dauern, bis man sich handelseinig werde. In Kreisen der Bundesregierung hieß es, man nehme die Überlegungen zu einer Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa zur Kenntnis, sei aber nicht an Gesprächen beteiligt.

Zu dem höheren Minus trugen einmalige Wertminderungen und Kosten für die laufende Restrukturierung in Höhe von knapp 335 Millionen Euro bei, wie es hieß. Air Berlin hat 38 Mittelstreckenjets samt Personal an den Lufthansa-Konzern vermietet. Das Touristikgeschäft wurde auf die österreichische Tochter Niki verschoben, die in einem Bündnis mit Etihad und dem Ferienflieger Tuifly aufgehen soll.



"Es ist normal, dass man bei einem Umbau dieser Größenordnung erst durch ein Tal schreitet, bevor die Verbesserungen spürbar werden", sagte Finanzchef Courtelis. Vorstandschef Winkelmann sagte, der Umbau werde das Ergebnis auch 2017 belasten. "Ich erwarte, dass wir 2018 die Früchte unserer Anstrengungen ernten werden."