Probleme mit Bodenpersonal - Air Berlin verschiebt neue Flüge wegen Gepäck-Chaos

12.04.17 | 15:04 Uhr

Am Flughafen Tegel stehen sich Air-Berlin-Kunden an den Gepäckbändern nach wie vor die Beine in den Bauch. Die anhaltenden Probleme mit dem neuen Bodendienstleister ruinieren dem Unternehmen nun auch noch den Start neuer Langstreckenverbindungen.



Air Berlin bekommt das Gepäck-Chaos am Flughafen Tegel nicht in den Griff. Die anhaltenden Probleme mit der Abfertigung zwingen die Fluggesellschaft nun, die geplanten neuen Langstreckenverbindungen nach San Francisco und Los Angeles vorerst zu verschieben. Die beiden Direktrouten nach Kalifornien sollten ursprünglich Anfang Mai starten. Nun werden sie erst ab Mitte beziehungsweise Ende des kommenden Monats angeboten, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Vorstandschef Thomas Winkelmann erklärte, der neue Bodenverkehrsdienstleister Aeroground könne die Zeit nutzen, um seine Abläufe zu verbessern. Betroffene Kunden würden einstweilen über Düsseldorf umgebucht.



Keine spürbaren Verbesserungen bei der Gepäckabwicklung

Die seit Jahren kriselnde Airline hatte am 26. März den Dienstleister am Berliner Flughafen Tegel gewechselt. Seitdem kommt es nach Air-Berlin-Flügen immer wieder zu langen Wartezeiten an den Gepäckbändern, zudem starten viele Flüge verspätet. Am Sonntag hatte eine Sprecherin des Unternehmens erklärt, es gebe keine spürbaren Verbesserungen. Die Lage sei inakzeptabel, kritisierte das Unternehmen mit Blick auf Aeroground. Dort habe man versichert, die Probleme nun bis spätestens Ostern in den Griff zu bekommen.



Das neue Angebot von Berlin nach Los Angeles gibt es daher jetzt zum 16. Mai, den Flug nach San Francisco erstmals am 29. Mai.

Aeroground ist eine Tochtergesellschaft des Münchner Flughafens. Hier hieß es, mittlerweile seien rund 200 Mitarbeiter in Tegel eingesetzt. Ein Problem sei jedoch, dass für etwa 40 Kollegen noch die nötigen Sicherheitsprüfungen und Zugangsberechtigungen ausstünden. Zuletzt waren auch Air-Berlin-Beschäftigte eingesprungen, um den Personalmangel des Dienstleisters auszugleichen.

Air-Berlin-Flotte mittlerweile halbiert

Für die Fluggesellschaft ist der Ärger in Tegel nur ein Teil der hauseigenen Probleme. Sie häuft seit Jahren steigende Verluste an und hält sich nur dank Finanzspritzen ihrer arabischen Großaktionärin Etihad in der Luft. Künftig will Air Berlin nur noch mit einer in etwa halbierten Kernflotte von 75 Jets unterwegs sein. Der Ausbau der Langstrecken in die USA ist eigentlich ein wesentlicher Teil des Sanierungsplans.



Gleichzeitig vermietet Air Berlin seit Februar schrittweise bis zu 38 Mittelstreckenjets samt Personal an den Lufthansa-Konzern - vor allem an dessen Tochter Eurowings. Das Touristikgeschäft soll auf Basis der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki in einem Bündnis mit Etihad und dem Ferienflieger Tuifly aufgehen. Dieser Zusammenschluss dürfte dem Vernehmen nach nicht vor dem Winterflugplan Wirklichkeit werden.