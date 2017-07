TXLER Berlin Sonntag, 02.04.2017 | 16:54 Uhr

Sehr gutes Argument, wer billig fliegen will, darf keinen Service mehr erwarten! Vor allem nicht bei AirBerlin! Sie wollten einen neuen Bodenabfertiger, da kostensparender, aber dieses Ausmaß hat der vorherige nicht geleistet! Es wird sich auch nicht in den nächsten 2 Wochen ändern. Man denke nur an die Osterferien, wie viele Passagiere da verprellt werden könnten. Das ist nicht gerade sehr kundenfreundlich, was da geschieht! Aber dennoch hilft der alte Abfertiger dem Neuem, das Problem in den Griff zu bekommen. Ich fliege nur noch StarAlliance Flüge, da ist gesichert, dass ich pünktlich am Ziel ankomme!!!



Viele Grüße aus Berlin als Vielflieger