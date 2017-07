Passagiere von Air Berlin müssen sich auch am Montag in Geduld üben: Eine Woche nach dem Wechsel des Bodendienstleisters in Berlin-Tegel gibt es längere Wartezeiten auf Gepäck und auf Starts. Nach Angaben der Fluggesellschaft mussten Passagiere in der Regel eine halbe Stunde auf ihre Koffer warten, zum Teil aber auch bis zu einer Stunde. Mehrere Maschinen hoben verspätet in Tegel ab, weil sie nicht rechtzeitig beladen worden waren. Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel erklärte, der gegenwärtige Zustand sei für das Unternehmen nicht akzeptabel: "Wir erwarten, dass die Probleme vor den Osterferien gelöst sind."