Immobilien-Deal in Berlin-Kreuzberg - Zalando zieht mit 34.000 Quadratmetern auf die Cuvry-Brache

11.04.17 | 18:47 Uhr

In nur acht Jahren ist das Berliner Start-Up Zalando zu einem der größten deutschen Online-Händler geworden - mit entsprechend großem Flächenbedarf. Bald wird Zalando auch an der Cuvrystaße sein - dort, wo vor kurzem noch sozialer Wohnungsbau geplant war. Von Daniel Marschke



Nur zehn Minuten Fußweg sind es von der Zalando-Zentrale an der Mercedes-Benz-Arena bis zur Cuvry-Brache, einer der wohl begehrtesten Baulücken Berlins. Dort, am Kreuzberger Spreeufer, wird der Online-Händler schon bald einen neuen Standort beziehen, mit mehr als 34.000 Quadratmetern Bürofläche. "Wir können bestätigen, dass wir dort Mieter sein werden", sagte Zalando-Pressesprecherin Nadine Przybilski rbb|24. Die ersten Mitarbeiter sollen Ende 2019 einziehen. Frühere Pläne, wonach auf dem Gelände auch Wohnungen entstehen sollen, sind damit wohl endgültig vom Tisch.

"Zweitgrößter Immobiliendeal in Berlin"

Wie der Immobilien-Informationsdienst "Property Magazine" berichtet, hat Zalando mit dem neuen Mietvertrag "den zweitgrößten Immobiliendeal in der Hauptstadt realisiert" - jedenfalls bezogen auf das erste Quartal. Ziel von Zalando sei es, die rund 5.500 Mitarbeiter in Berlin an einem größeren Standort zusammenzufassen, erläutert Przybilski. Die Bauarbeiten am "Zalando Campus" gegenüber der East-Side-Gallery laufen bereits auf Hochtouren. Da schon jetzt abzusehen sei, dass die Zahl der Mitarbeiter weiter steigen wird, habe man sich die neuen Flächen an der Cuvrystraße gesichert.

Einer der größten Mieter in Berlin

"Für ein Unternehmen, das so schnell wächst, ist es schwierig, neue und geeignete Flächen zu finden", sagt Marcus Lehmann von "Colliers International". Mit seiner deutschen Tochter ist das in Kanada beheimatete Unternehmen als Dienstleister und Makler für Zalando tätig. Mit den neuen Flächen an der Cuvrystraße werde Zalando in Berlin über neun Standorte mit über 178.000 Quadratmetern verfügen. Damit sei der Mode-Händler einer der größten Mieter in Berlin - gleich nach der Bundesregierung, sagte Lehmann am Montag rbb|24. Während das Zalando-Headquarter weiter auf der Friedrichshainer Seite bleiben wird, könnte der neue Standort vor allem für die internet-gerechte Aufbereitung der angebotenen Mode-Artikel genutzt werden.



Bauzaun an der Ex-Brache

Vom "Start up" zum Milliarden-Konzern

Zalanda war 2008 als "Start up" in Berlin gegründet worden. Inzwischen ist der Online-Händler in 15 europäischen Ländern vertreten, vertreibt über 200.000 Produkte und hat seinen Umsatz innerhalb von acht Jahren laut Bilanz auf rund 3,6 Milliarden Euro geschraubt. Der Aktienkurs hat sich seit dem Börsengang im Oktober 2014 von unter 20 Euro auf fast 40 Euro nahezu verdoppelt - und ein Ende ist nicht in Sicht: "Zalando hat sich vom reinen Online-Händler zur Online-Plattform für Mode gewandelt, die alle in der Modeindustrie vernetzen möchte", sagt Unternehmenssprecherin Przybilski – "von Kunden und Markenpartnern bis hin zu Stylisten und Logistikdienstleistern."

Cuvrybrache (Archivbild von Juni 2015)

Wohnungsbau scheiterte an Streit mit dem Senat

Ursprünglich war auf dem Gelände an der Cuvrystraße eine Mischnutzung geplant: Die "Cuvryhöfe" sollten Wohnen, Shoppen und Arbeiten auf mehr als 10.000 Quadratmetern bieten - doch das Land Berlin und die Investoren-Gruppe um Artur Süßkind, die das Grundstück bereits 2011 erworben hatte, konnten sich nicht einigen. So geschah lange Zeit erstmal gar nichts - stattdessen wurde ein Hüttendorf errichtet, in dem bis zu 100 Roma, Flüchtlinge und Aussteiger wohnten. Als in dem als "Favela" bekannten Dorf im September 2014 ein Feuer ausbrach, wurde das Grundstück geräumt. Seitdem liegt das Gelände brach.

Seit Herbst 2016 wird gebaut.

"Gründe für einen Baustopp liegen leider nicht vor"

In jahrelangen Verhandlungen wollte die Stadt im Rahmen der "kooperativen Baulandentwicklung" einen Anteil von 25 Prozent Sozialwohnungen durchsetzen, dazu einen freien Zugang zur Spree und den Bau einer Kindertagesstätte. Allerdings: "Der Investor hat sich nicht dazu bereit erklärt", heißt es am Dienstag aus der Senatsbauverwaltung. Zwar wollte Süßkind auch Wohnungen bauen, aber die Forderungen des Senats gingen ihm offenbar zu weit. Im Frühjahr 2016 waren die Gespräche endgültig gescheitert. Auf dem neu konzipierten "Cuvry Campus", bestehend aus einem doppelten Gebäuderiegel, der an ein altes Handelskontor erinnert, spielen Wohnungen keine Rolle mehr. Ändern lässt sich das nicht mehr, denn die Pläne sind durch eine aus dem Jahr 2002 stammende Baugenehmigung gedeckt. "Gründe, die einen Baustopp rechtfertigen oder Eingriffe zur Sicherung der Interessen des Landes Berlin ermöglichen, liegen leider nicht vor", so Petra Rohland, stellvertretende Sprecherin der Berliner Bauverwaltung. Bei Zalando dagegen freue man sich, dass "ein öffentlicher Zugang zur Spree erhalten bleibt" und neben den Büroflächen auch ein "Kieztreff" geplant sei, sagt Unternehmenssprecherin Przybilski.



Zalando-Standorte in Berlin