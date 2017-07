Dieter Berlin Mittwoch, 26.04.2017 | 10:20 Uhr

Dass die Tramfahrer an den meisten Unfällen keine Schuld haben, ist unbestritten.

Neben dem langen Bremsweg sprechen Sie zutreffend ein weiteres Manko zur Unfallvermeidung an: Die Tram kann nicht ausweichen. Verbunden mit dem viel zu langen Bremsweg ist es also kein Wunder, dass Trams nach jüngsten Studien bezogen auf den Personenkilometer ein (für Dritte) besonders gefährliches Verkehrsmittel ist.

Dieses in Berlin auch noch ausweiten zu wollen, ist in jeder Hinsicht unverantwortlich!