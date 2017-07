Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 02.04.2017 | 19:53 Uhr

Ich glaube, Denniskiel hat es eher im Sinne einer Ironie gemeint. So verstehe ich das.

Mit Hamburg gebe ich Ihnen vollkommen recht.



Das hängt mit der Bockbeinigkeit vor allem derjeinigen zusammen, die es sich nicht eingestehen wollen, dass die Einstellung der Straßenbahn 1978 ein immenser verkehrspolitischer und auch städtebaulicher Fehler war.



Seinerzeit fingen schon die ersten Städte an, die Straßenbahn wieder auszubauen, Freiburg nenne ich da und in Frankreich ging es seinerzeit schon spärlich und später mit Macht los. Hamburg aber hängt an seinen in den 1960er und 1970ern geschaffenen nahezu uniformen Straßen wie ein Junkie an seiner Droge: Uniform deshalb, weil alle Hauptverkehrsstraße mit derselben "Möblierung" ausgestattet sind und nahezu zum Verwechseln ähnlich.



Wo kämen wir denn dahin wenn auch Hauptverkehrsstraßen ihr jeweiliges spezifisches Gesicht hätten? Die Hoheluftchaussee ein anderes als die Fruchtallee?