ja, warum geht denn keiner mehr in die Schwimmbäder - ziemlich einfach, zum einen, weil der nicht Transfergeld-geschwängerte Normalbürger vielleicht sogar mit Kind(ern) es sich nicht mehr leisten kann bei diesen Eintrittspreisen - zum anderen, weil man ob des Publikums oft berechtigte Angst um sein Leben haben muss , wenn man sich hilflos Testosteron-gesteuerten Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegenüber sieht - ok, wir streichen schnell den Migrationshintergrund, politisch nicht korrekt dies zu erwähnen (auch wenn hinlänglich bekannt) - aber es sei auch mal ganz klar erwähnt, dass zB meine Jungs mit ihren Kumpels genau aus diesem Grund keinen Fuß mehr in Schwimmbäder setzen, weil es mit diesen Typen immer nur Ärger gibt (O-Ton) - da nehmen sie lieber weite Anreisen an einen Brandenburger See in Kauf, wo sich dieses Publikum nicht aufhält ! Interessant ist auch, das private Vereine besagte Schwimmbäder sehr wohl kostendeckend unter realistischen Eintrittspreisen betreiben können - wenn dies die Bäderbetriebe mitbekommen, werden die Veträge idR nicht verlängert ....