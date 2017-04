Den Berliner Wasserbetrieben geht es gut. Mehr Wasser, das verkauft wird bedeutet mehr Gewinn, und das wiederum stabile Preise für die Verbraucher. Der Wichtigste Grund für das Plus bei den Wasserbetrieben: Das Wachstum der Stadt.

Bei der Vorlage des Jahresberichts am Freitag sagte Vorstandschef Jörg Simon, da der Verbrauch steige, habe das Unternehmen Gewinn gemacht. Vor allem, weil Berlin immer mehr Einwohner bekommt, rechnet er in den nächsten Jahren mit einer anhaltend guten Entwicklung.

Jahrelang hatten die Wasserbetrieb damit zu kämpfen, dass die Berliner immer weniger Wasser verbrauchten. Dieser Trend hat sich mittlerweile umgekehrt, dank Berlins wachsender Bevölkerung. Die Wasserbetriebe lieferten im vergangenen Jahr erstmals wieder so viel Wasser wie zuletzt 2003: Aus Berlins Wasserhähnen liefen 210 Millionen Kubikmeter Wasser, knapp 7 Millionen mehr als im Vorjahr. Auch wurden mehr Abwasser gereinigt als 2015.

Es blieben trotz der rund 240 Millionen Investitionen in Rohre, Kanäle und Kläranlagen 90 Millionen Euro vom Gewinn für den Senat übrig: Genau 92,1 Millionen Euro vom Gewinn in Höhe von 172,2 Millionen Euro gehen an das Land Berlin.

Nach dem Rückkauf der Anteile privater Investoren bis 2013 hatte das Land die Wasserpreise für Verbraucher zweimal gesenkt. Sie sollen bis mindestens 2020 stabil bleiben. Bleiben die Wasserbetriebe im Plus, sei das Niveau der Tarife und Entgelte auch bis 2021 gesichert, heißt es im Geschäftsbericht.

Die Wasserbetriebe suchen auch neue Mitarbeiter. Weil viele Kollegen in den Ruhestand gehen, werden in den nächsten Jahren jeweils mehrere hundert Mitarbeiter gebraucht.

Mit Informationen von Christoph Reinhardt, landespolitische Redaktion