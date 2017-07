Die Zahl der Korruptionsfälle ist in Berlin im vergangenen Jahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. 2016 gingen 110 neue Korruptionsfälle bei der Staatsanwaltschaft ein. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der Zentralstelle Korruptionsbekämpfung bei der Berliner Staatsanwaltschaft hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.