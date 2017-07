Bild: imago/Ralph Peters

Umstrittener Landtagsbeschluss - Brandenburg bekommt noch mehr verkaufsoffene Sonntage

05.04.17 | 18:28 Uhr

Wer am Sonntag gern shoppen geht, wird dazu in Brandenburg bald häufiger Gelegenheit haben. Der Landtag hat am Mittwoch ein neues Gesetz beschlossen, wonach es künftig bis zu zehn statt sechs verkaufsoffene Sonntage geben kann - sehr zum Ärger von Grünen, Kirchen und Gewerkschaften.

In Brandenburg werden die Geschäfte am Sonntag künftig noch häufiger geöffnet sein als jetzt - darauf läuft eine umstrittene Gesetzesänderung hinaus, die der Landtag in Potsdam am Mitwoch beschlossen hat. Demnach wird die Zahl möglicher verkaufsoffener Sonntage von sechs auf zehn pro Gemeindegebiet erhöht. Zugleich wird sichergestellt, dass einzelne Verkaufsstellen höchstens sechs Verkaufssonntage anbieten können. Bündnis90/Die Grünen sowie die Freien Wähler stimmten gegen das Gesetz.



Statt an sechs Sonntagen dürfen der Gesetzesänderung zufolge in der gesamten Gemeinde Geschäfte künftig nur noch an fünf Sonn- und Feiertagen aus einem zuvor festgelegten besonderen Anlass öffnen. An bis zu fünf weiteren Sonntagen wird künftig die Ladenöffnung in je einem Gemeindeteil aus besonderen regionalen Anlässen möglich gemacht. Damit kann die Höchstzahl von sechs Verkaufssonntagen pro Jahr in einem einzelnen Gemeindeteil zwar nicht überschritten werden, in größeren Kommunen kann es aufgrund der neuen Regelung aber insgesamt bis zu zehn Verkaufssonntage geben - je nachdem, wieviele Ortsteile einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten wollen.



Gegner kritisieren neues Gesetz als "Lex Potsdam"

SPD und Linke wollten, so ihre Begründung für die Änderung, dem Wunsch von größeren Gemeinden entgegenkommen, dass in einem Gemeindeteil Verkaufsstellen zu kleinen, regional begrenzten Veranstaltungen öffnen können. "Mit der Differenzierung soll die Bedeutung regionaler Ereignisse für das Gemeinwohl und den sozialen Zusammenhalt in den Gemeinden besser berücksichtigt werden." Gegner des Gesetzes sprechen auch von einer "Lex Potsdam", weil die Landeshauptstadt mehrfach versucht hatte, mit Sonntagsöffnungen in einzelnen Stadtteilen die Zahl der Verkaufssonntage auf zehn zu erhöhen. Die Stadt war damit jedoch vor Gericht gescheitert. Die Gewerkschaft Verdi, die evangelische und katholische Kirche sowie Familienverbände hatten den Gesetzentwurf bei einer Anhörung scharf kritisiert.



Linke Sozialministerin spricht von "gutem Kompromiss"

Dagegen sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke), die Neuregelung sei "ein guter Kompromiss" zwischen unterschiedlichen Interessen. Die neuen Möglichkeiten würden zudem voraussichtlich von einigen Kommunen gar nicht genutzt, weil dort kaum Anlässe zum Sonntagsverkauf bestünden. Mit der Aufnahme besonderer regionaler Anlässe habe sich Brandenburg an Sachsen orientiert. Dort müssten die Kommunen "straßengenau" darlegen, warum ein Anlass als besonderes regionales Ereignis gelten soll.



In der Debatte am Mittwoch betonten Redner von CDU, SPD und Linkspartei, das Gleichgewicht zwischen den Interessen des Handels sowie von Kirchen und Gewerkschaften müsse gewahrt bleiben. Dabei warnte der Cottbuser Linken-Abgeordnete Matthias Loehr vor einem Missbrauch der Öffnungsregelungen: Ein von einem Einkaufszentrum erfundenes "Ritterfest" dürfte auch künftig keine Begründung für zusätzliche Ladenöffnungszeiten sein.



In einem Entschließungsantrag riefen die Abgeordneten der rot-roten Koalition die Landesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass die Gewerkschaft Verdi, Einzelhändler sowie Städte- und Gemeindebund vereinbaren, welche Anlässe eine Ladenöffnung rechtfertigen. Zudem sei festzuhalten, dass auch in Filialketten kein Mitarbeiter mehr als sechs Mal pro Jahr sonntags arbeite.



Grüne wollen Sonntag als "kollektive Burn-Out-Prophylaxe" schützen

Auf heftigen Widerstand stieß das Gesetz nicht nur bei Kirchen und Gewerkschaften, sondern auch bei den Grünen. Deren Landtagsabgeordnete Ursula Nonnemacher warf der Koalition vor, dass das neue Gesetz vor allem für den Einzelhandel in Potsdam gemacht sei. "Am Ende haben sich wieder die Wirtschaftspolitiker gegen die Familienpolitiker durchgesetzt", kritisierte Nonnemacher. Beim Streit um die Sonntagsöffnung hätten sich Parteien, die "die soziale Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich hertragen", gegen Arbeitnehmerinteressen positioniert, schimpfte die Grünen-Politikerin. Eine Ladenöffnung sei an sechs Tagen pro Woche jeweils 24 Stunden möglich. "Da sollten wir uns alle den Sonntag als kollektive Burn-Out-Prophylaxe leisten." Sendung: Brandenburg aktuell, 05.04.2017, 19:30 Uhr