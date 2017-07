Audio: Antenne Brandenburg | 13.07.2017 | Karsten Steinmetz

Landwirtschaft 4.0 - Brandenburgs Bauern sollen auf Drohnen und Apps setzen

13.04.17 | 21:46 Uhr

Lässt der Bauer Drohnen fliegen, kann er mehr Geld aus Brüssel kriegen: Die Digitalisierung macht vor Brandenburgs Landwirten nicht Halt - mit Drohnen, Apps und Software sollen Erträge von Feldern gesteigert werden und mehr aus den EU-Töpfen herausgeholt werden.



Moderne Datenerfassung und Big-Data-Anwendungen bergen nach Ansicht des Brandenburger Forschungsministeriums Potenziale für die Bauern im Land. "Wir haben in der Landwirtschaft so viele Daten, wollen gute Erträge und hervorragende Lebensmittel produzieren. Da braucht es die Digitalisierung, um alles zusammenzubringen, um es zu analysieren und optimal zu steuern", sagte die zuständige Ministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag nach dem Besuch im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg.



Das Zentrum experimentiert unter anderem mit Drohnentechnik, um Felder systematisch zu untersuchen. Dabei sollen so viele Parameter erfasst werden wie möglich. Per Software werden die Daten aufbereitet. Das Wissen soll helfen, Erträge zu steigern und die Umwelt zu schützen.



"Zu viel bürokratischer Aufwand"

"In Zukunft soll es Dienstleister geben, die mit den Drohnen die Felder der Landwirte mit verschiedenen Kamerasystemen Bahn für Bahn erfassen", erklärte der Forscher Gunnar Lidscheid. Das Institut arbeitet auch an Big-Data-Analyse-Verfahren mit Softwarelösungen. Sie haben zum Beispiel einen Prototypen fertiggestellt, der in Form einer Smartphone-App bei der Beantragung von Geldern aus EU-Fördertöpfen hilft.



Im Zuge der Veränderung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die bei Direktzahlungen an Landwirte vermehrt einen Schwerpunkt auf Umweltschutz legt, nutzten Bauern gar nicht die volle Bandbreite der finanziellen Hilfen. "Es ist ihnen schlicht zu viel bürokratischer Aufwand im Greening-Bereich", sagt die Wissenschaftlerin Angelika Wurbs. "Viele legen zwar auf ihren Feldern Kräuter-Grünstreifen für Imker an, melden diese aber nicht der EU", erklärte sie.

Hintergrund Um Geld von der EU zu erhalten, müssen Bauern zahlreiche Auflagen erfüllen: Ein Teil der Zahlungen ist etwa an das "Greening" geknüpft. Fünf Prozent der Anbaufläche müssen der Natur überlassen werden - zum Beispiel als Randstreifen an Flüssen und Bächen.







Maschinen fahren per Autopilot

Da helfe die App. Mit ihr werden "Greening"-Streifen fotografisch und per GPS dokumentiert und lagegetreu und akribisch vermessen. Nach der Aufbereitung könne alles per Klick in Brüssel angemeldet werden. Das helfe nicht nur den Landwirten, sondern auch dem Naturschutz. Wurbs' These: Durch die einfache Handhabung der App kommen Landwirte einfacher an EU-Gelder heran. Wenn immer mehr Bauern beim "Greening" mitmachten, gebe es mehr naturbelassene Grünstreifen und damit mehr Umweltschutz.



Die Zukunft der Landwirtschaft habe längst begonnen, sagte der Direktor des Leibniz-Zentrums, Frank Ewert. Es gebe etwa Landmaschinen, die GPS-gesteuert per Autopilot unterwegs seien. Die Digitalisierung sollte aber nicht nur ökonomischen Regeln folgen, so Ewert, sondern auch Fragen der Nachhaltigkeit, des Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutzes berücksichtigen.