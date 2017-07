Umsatzeinbußen im Mittelstand - Unternehmen in Brandenburg gehen die Fachkräfte aus

17.04.17 | 12:45 Uhr

Viele Brandenburger gehen demnächst in Rente - eine Folge der geburtenstarken Jahrgänge in den 1950er und 1960er Jahren. Weil zugleich die Konjunktur brummt, fehlen immer mehr Arbeitskräfte - und in den nächsten Jahren dürfte die Lage noch schwieriger werden.



Der Fachkräftemangel in Brandenburg wird sich einer Prognose zufolge in den kommenden Jahren erheblich zuspitzen. Ende 2020 werden rund 95.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, teilte das Arbeitsministerium auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mit und verwies dabei auf Berechnungen der Wirtschaftsförderung Brandenburg.



Mehr zum Thema Bauboom und Fachkräftemangel - Wer in Berlin einen Handwerker sucht, muss geduldig sein Ob Elektriker, Maurer oder Zimmerer: In Berlin einen Handwerker zu finden, wird immer schwieriger. Die Folgen von Bauboom und Fachkräftemangel spüren Privatpersonen ebenso wie Bauunternehmen. Von Sarah Mühlberger

Schon heute fast 20.000 Stellen unbesetzt

Bereits im Februar dieses Jahres waren bei der Bundesagentur für Arbeit in Brandenburg 19.790 freie Stellen gemeldet, davon 4.043 im Handwerk. Personalvermittler und Zeitarbeitsfirmen meldeten 4.600 freie Stellen. Das Gesundheits- und Sozialwesen suchte etwa 2.300 Mitarbeiter. Jeweils 1.700 unbesetzte Stellen gab es in Baugewerbe und Handel. Dabei sind längst nicht alle freien Stellen bei der Arbeitsverwaltung gemeldet, wird in der Antwort unterstrichen. Die so genannte Meldequote variiere zwischen 40 und 60 Prozent, hieß es.



Umsatzeinbußen bis zu fünf Prozent

Wie die CDU-Fraktion mitteilte, fällt es 43 Prozent der märkischen Mittelstandsfirmen "sehr schwer", geeignete Fachkräfte zu finden. Das gehe aus dem Mittelstandsbarometer hervor, das die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young für 2017 herausgegeben hat. Demnach beklagen 25 Prozent der brandenburgischen Mittelständler Umsatzeinbußen von mehr als fünf Prozent - da sie wegen fehlender Fachkräfte Aufträge nicht hätten annehmen können. Wenn nicht deutlich mehr für die Nachwuchswerbung getan wird, dürfte sich der negative Trend weiter fortsetzen. Denn laut Ministerium werden der Wirtschaft bis 2020 insgesamt rund 113.760 Beschäftigte fehlen. Bei einem Fachkräfteanteil an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen von derzeit 84 Prozent würden bis Ende 2020 also rund 95.000 Arbeitnehmer mit Berufsabschluss fehlen.



Anteil ausländischer Arbeitskräfte steigt beständig an

Wie der Antwort auf die prlamentarische Anfrage weiter zu entnehmen ist, wäre der heutige Fachkräftemangel ohne Ausländer noch größer. Ihr Anteil an den Facharbeitern in Brandenburg stieg nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit von 1,9 Prozent im Dezember 2012 auf 3,1 Prozent Ende Juni 2016.



Während die Zahl der Ausbildungsverträge in Brandenburg seit 2010 beständigt sinkt, hat die Zahl der Ausländer, die eine Lehre beginnen, kontinuierlich zugenommen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge ging den Angaben zufolge von 15.596 im Jahr 2010 auf 10.220 im Jahr 2015 zurück. Im gleichen Zeitraum habe sich die Zahl der neu eingestellten ausländischen Auszubildenden von 129 auf 306 erhöht. Sendung: Antenne Brandenburg, 17.04.2017, 12:01 Uhr